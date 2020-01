Occhiuto dona a Capo Stato libri Cosenza

(ANSA) - COSENZA, 17 GEN - Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto ha incontrato al Quirinale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della presentazione del report "L'Italia Policentrica-il fermento delle città intermedie" dell'Associazione "Mecenate 90" che è stato illustrato dal presidente Giuseppe De Rita, presidente del Censis. Occhiuto, al termine, è scritto in una nota, "si è intrattenuto con Mattarella e gli ha donato due pubblicazioni: 'Percorsi di rigenerazione urbana-Il caso Cosenza' di Rossana Galdini nel quale viene raccontata la storia della città, da quella più antica a quella che riflette i progetti realizzati negli ultimi 10 anni, a quella futura, con le realizzazioni che verranno, come i fiumi navigabili; 'Residenze d'artista BoCs Art', sul caso di eccellenza dei BoCs Art del Lungofiume".

Occhiuto ha invitato il Capo dello Stato a visitare nei prossimi mesi il Planetario Giovan Battista Amico in occasione di una manifestazione alla quale l'Amministrazione sta pensando per la circostanza.