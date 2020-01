Rigettata istanza scarcerazione Pittelli

(ANSA) - CATANZARO, 13 GEN - Il Tribunale della libertà di Catanzaro ha rigettato l'istanza di revoca dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, o la sua attenuazione, emessa a carico dell'avvocato Giancarlo Pittelli, ex senatore di Forza Italia, coinvolto nell'inchiesta "Rinascita Scott" della Dda che il 19 dicembre scorso ha portato all'arresto di 330 persone tra politici, avvocati, commercialisti, funzionari dello Stato e massoni. La decisione é stata depositata stamattina dopo che l'udienza di riesame si era svolta il 9 gennaio scorso.

Gli stessi giudici del Tribunale della libertà hanno riqualificato il reato da partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, contestata originariamente a Pittelli, in concorso esterno in associazione mafiosa.

Giancarlo Pittelli é difeso dagli avvocati Salvatore Staiano, Guido Contestabile ed Enzo Galeota, che per valutare ulteriori iniziative nell'ambito della strategia difensiva attendono di conoscere le motivazioni del rigetto della loro istanza.