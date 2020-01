Sardine a Riace, festa per Mimmo Lucano

(ANSA) - RIACE (REGGIO CALABRIA), 6 GEN - Il movimento delle Sardine si é ritrovato oggi pomeriggio a Riace per esprimere solidarietà e sostegno a Mimmo Lucano, il sindaco dell'accoglienza e della solidarietà ai migranti, alcune decine dei quali vivono ancora oggi nel centro della Locride grazie alle iniziative promosse dal Comune all'epoca in cui Lucano era primo cittadino.

A promuovere la manifestazione, denominata "Festa della diversità", é stata Jasmine Cristallo, leader delle Sardine calabresi, secondo la quale Riace resta "un esempio di accoglienza famoso in tutto il mondo grazie alle iniziative promosse da Mimmo Lucano".

"Eccomi qua - ha detto Lucano incontrando le Sardine radunate in piazza - come sempre a Riace. Ora però sono un semplice cittadino che continua il suo impegno politico. Del resto non saprei vivere in modo diverso. La mia lotta contro le politiche sull'immigrazione messe in atto dal Governo continua. Per quanto mi riguarda la 'legge del mare' deve prevalere sempre".



