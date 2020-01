Incendio distrugge fienile, forse dolo

(ANSA) - CATANZARO, 4 GEN - Un incendio, sulla cui origine sono in corso indagini, si è sviluppato la notte scorsa in un fienile località Lago Acero nel comune di San Vito sullo Ionio.

All'interno della struttura, in legno e con copertura in lamiera, c'erano 300 rotoballe, macchine ed attrezzature agricole che sono andate completamente distrutte. Per spegnere il rogo sono intervenute varie squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro e del distaccamento di Chiaravalle Centrale. Solo dopo otto ore di lavoro i vigili sono riusciti ad avere ragione delle fiamme. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Cardinale. Sono in corso gli accertamenti sull'origine dell'incendio e non è esclusa la matrice dolosa.



