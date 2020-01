Doni Cc a bimbi in ospedale Polistena

(ANSA) - POLISTENA (REGGIO CALABRIA), 4 GEN - Mattinata speciale per i bambini ricoverati nell'ospedale "Santa Maria degli Ungheresi" di Polistena. I carabinieri della Piana di Gioia Tauro, sia in servizio alla Compagnia di Taurianova che in congedo dell'Associazione nazionale carabinieri, hanno fatto una visita speciale ai bambini ricoverati in pediatria e al personale medico e paramedico, per portare un saluto e gli auguri. Tanti i doni per i piccoli ricoverati ma anche per figli di infermieri e medici, come le tradizionali calze della befana, dolciumi e giocattoli. Un incontro che sta diventando una tradizione negli ultimi anni, anche grazie all'impegno e la volontà della locale Associazione nazionale carabinieri. Un gesto simbolico per portare solidarietà, vicinanza e un po' di gioia ai piccoli che vivono momenti di minore serenità che possono diventare ancora più difficili da sopportare durante le feste. Un'iniziativa che è anche per ringraziare il personale sanitario.