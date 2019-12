Cancelleri visita luogo strage ciclisti

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 9 DIC - "Al di là delle commemorazioni, mi pare che davvero la sicurezza su questa statale sia rimasta la stessa di quel tragico fatto. Qui bisogna intervenire perché l'attività agonistica, l'attività sportiva dei ciclisti si coniuga poco con quella che è la sezione stradale che c'e' qui in questo momento". Lo ha detto il viceministro alle infrastrutture Gianfranco Cancelleri a Lamezia Terme in occasione della commemorazione degli otto ciclisti morti nell'incidente del 5 dicembre del 2010 sulla statale 18.

Alla cerimonia sono intervenuti anche il deputato del M5s Giuseppe d'Ippolito e il sindaco della città Paolo Mascaro.

"A volte eventi atmosferici e condizioni di chi guida le auto - ha aggiunto Cancelleri - fanno il resto. Diciamo che questa cosa ha comportato un cocktail che purtroppo quel giorno e' stato micidiale per otto ciclisti. Vediamo di concerto con i sindaci cosa si può mettere in campo per migliorare la sicurezza".