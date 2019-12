Furti in casa, denunciato presunto ladro

(ANSA) - BRIATICO (VIBO VALENTIA), 7 DIC - E' ritenuto l'autore di una serie di furti commessi a Briatico e, in un caso, avrebbe anche rubato, all'interno di un appartamento, una console per videogiochi in uso a un bimbo. S.B., di 31 anni, con precedenti, è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della Compagnia di Vibo, con l'accusa di furto.

I militari sono giunti all'individuazione del presunto ladro seriale al termine di indagini condotte dagli uomini della stazione di Briatico e attuate nell'ambito di una serie di servizi predisposti dal Comando provinciale di Vibo per prevenire e contrastare i furti nelle abitazioni nel periodo dell'anno che coincide con l'inizio delle festività natalizie. A questo proposito è stata anche elaborata una strategia mirata al potenziamento della prevenzione con pattugliamento del territorio sia in prossimità del centro urbano sia in periferia con l'impiego di carabinieri appiedati per le vie del centro storico.