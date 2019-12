A Cosenza firma intesa attuazione Ocri

(ANSA) - COSENZA, 4 DIC - Firmato a Cosenza dal presidente della Camera di commercio Klaus Algieri e dal presidente del Tribunale regionale delle imprese Giuseppe Valea, il primo protocollo d'intesa in Italia per la costituzione di un tavolo di lavoro per dare attuazione al nuovo istituto dell'Organismo di composizione della crisi d'impresa (Ocri) attraverso l'individuazione di un modello organizzativo in grado di tutelare al meglio gli interessi delle imprese. "L'Ente camerale - afferma Algieri - offre al Tribunale la sua disponibilità anche nella gestione delle procedure di supporto alla selezione e gestione delle nomine dei professionisti coinvolti nelle attività di composizione delle singole crisi". L'OCRI ha il compito di ricevere le segnalazioni e gestire la fase di allerta, nonché il procedimento di composizione assistita della crisi per le imprese diverse dalle imprese minori. È uno strumento nuovo previsto dal Codice delle crisi d'impresa e dell'insolvenza ed entrerà in vigore dal 15 agosto 2020.