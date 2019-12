Colletta alimentare,raccolti 150mila Kg

(ANSA) - CATANZARO, 2 DIC - E' stato pari a quasi 150 mila chilogrammi di alimenti (sei tonnellate in meno rispetto al 2018), il totale delle derrate raccolte in occasione della 23/ma Colletta alimentare in Calabria. Il dato è stato fornito dal Banco alimentare a consuntivo della giornata del 30 novembre. Tanti, anche in questa edizione, i volontari che indossando la pettorina gialla hanno inscatolato gli alimenti e partecipato all'evento di solidarietà con i più bisognosi. "Un risultato - ha detto il presidente regionale del Banco, Francesco Gerardo Falcone - che ha confermato i dati degli scorsi anni". "A dispetto dei luoghi comuni - ha aggiunto il direttore regionale Gianni Romeo - sappiamo di poter contare sui giovani e, infatti, è stato proprio nelle 53 scuole della regione coinvolte che abbiamo notato la risposta più significativa". Alla Colletta hanno partecipato anche gli atleti del Cosenza Calcio che oltre a dare il loro contributo materiale, facendo la spesa e donando, si sono offerti come testimonial".