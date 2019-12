Picchiato per avance a ragazza, arresti

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA), 28 NOV - É stato attirato con l'inganno in una trappola, rinchiuso in un magazzino e pestato a sangue, anche con l'utilizzo di una spranga di ferro. Il pestaggio é stato messo in atto perchè la vittima, un 35enne, veniva accusato di avere rivolto delle avances ad una ragazza, fidanzata con uno dei responsabili dell'aggressione.

Per quell'episodio, accaduto nello scorso mese di aprile a Corigliano Rossano, i carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro hanno arrestato adesso tre persone, di cui non sono state fornite le generalità, di età compresa tra i 35 ed i 22 anni, accusate di tentato omicidio. Tra loro anche la giovane, di nazionalità romena, che aveva riferito di avere subito le avances dalla persona contro la quale é stata poi messa in atto l'aggressione. Le indagini si sono avvalse della collaborazione delle vittima e di alcuni suoi parenti.

I tre arresti, sono stati fatti in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Castrovillari.