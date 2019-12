Uomo si dà fuoco nel cimitero

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 23 NOV - Un uomo N.A., di 58, anni si è dato fuoco dopo essersi cosparso di benzina stamani a Stefanaconi, in provincia di Vibo Valentia, e versa in gravissime condizioni.

Il fatto è avvenuto all'interno del cimitero comunale del paese. Il 58enne, dipendente comunale, ha riportato gravi ustioni in gran parte del corpo e si trova attualmente ricoverato in un centro specializzato a Catania. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini. Sarebbero legate a non meglio precisate circostanze legate all'attività lavorativa - forse anche una pratica di lavoro non evasa - le motivazioni alla base del gesto L'uomo, responsabile dell'ufficio finanziario del Comune, poco prima di tentare il suicidio ha inviato una serie di messaggi attraverso i quali si sarebbe scusato per non aver evaso una pratica di lavoro. Sono state alcune persone presenti nel luogo di preghiera a soccorrere per primi il 58enne, sposato e padre di tre figli, gettandogli addosso dell'acqua.

