Web Radio Reggio Centro, voce giovani

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 21 NOV - Apre i battenti Radio Reggio Centro creata dall'associazione Lopresti Idea grazie al finanziamento dell'Agenzia nazionale per i Giovani, ente vigilato da Presidenza Consiglio Ministri e Commissione Ue, che si occupa per l'Italia di programmi europei per i giovani nell'ambito del Fondo nazionale politiche giovanili.

"Sarà un presidio dell'Agenzia - ha affermato Domenico De Maio, direttore Ang - a livello territoriale. Una radio libera, senza censura, dove i ragazzi potranno raccontarsi, confrontarsi, crescere. La nostra presenza nei territori testimonia il grande lavoro che l'Agenzia sta portando avanti di vicinanza ai giovani, supporto e presenza costante come punto di riferimento per le nuove generazioni con le quali vogliamo costruire un forte percorso di partecipazione attiva".

Radio Reggio Centro, attraverso il progetto "InRadio", coinvolgerà direttamente i ragazzi che punteranno a raggiungere e coinvolgere i loro coetanei su cambiamento sociale,inclusione, dispersione scolastica.