Abbandona illecitamente rifiuti, multata

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 21 NOV - Tolleranza zero a Vibo Valentia da parte dell'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Maria Limardo, che ha fatto recapitare una multa alla donna filmata dalle telecamere mentre abbandonava l'immondizia per strada. Sono 600 gli euro che dovrà sborsare la donna, sorpresa ad abbandonare sacchetti contenenti rifiuti in una zona isolata della città, nei pressi del cimitero. L'episodio si è verificato il 26 ottobre scorso, ma è stato reso noto soltanto adesso.

"I cittadini con scarso senso civico - scrive il sindaco Limardo in un post sul suo profilo facebook - sono stati sanzionati con una pesante multa di 600 euro. Le telecamere sono mobili e saranno dislocate per monitorare tutto il territorio comunale. E c'è da scommettere che non è finita qui".