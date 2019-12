Bankitalia, rallenta economia Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 19 NOV - Rallenta, nella prima parte del 2019, l'economia calabrese e la conferma arriva dall' aggiornamento della nota congiunturale stilata da Bankitalia con riferimento al primo semestre dell'anno in corso, presentata oggi a Catanzaro.

"Nella prima parte del 2019 - hanno spiegato il direttore della filiale calabrese Sergio Magarelli e i componenti del Nucleo di ricerca dell'istituto Giuseppe Albanese, Antonio Covelli e Iconio Garrì - la crescita delle attività economiche è risultata debole mantenendo il trend negativo già in atto nella seconda metà del 2018". "Il rallentamento che è in linea con quello del Paese - ha spiegato Magarelli - ha mostrato tuttavia qualche segno positivo nel comparto industriale ma è stato meno positivo negli ambiti dei servizi, turismo escluso, e nelle costruzioni. Questo si è tradotto in mancati o contenuti investimenti. Migliorata la liquidità delle imprese che potrebbe tradursi investimenti futuri. Registriamo una situazione di attesa in cui pesano i divari".