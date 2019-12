Difensore Scajola, assolvetelo

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 18 NOV - L'assoluzione "perché il fatto non sussiste" dell'ex ministro Claudio Scajola è stata chiesta dal suo legale, l'avv. Elisabetta Busuito, a conclusone della sua arringa davanti ai giudici del Tribunale di Reggio Calabria dove l'attuale sindaco di Imperia è imputato di procurata inosservanza della pena in favore di Amedeo Matacena, ex deputato di Forza Italia, latitante in Dubai dopo una condanna definitiva a tre anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. Nei confronti di Scajola, il pm, il procuratore aggiunto della Dda reggina Giuseppe Lombardo, ha chiesto la condanna a quattro anni e sei mesi di reclusione. Secondo l'avv. Busuito, Scajola "non avrebbe mai operato" per aiutare Matacena a sottrarsi alla legge attraverso una rete di fiancheggiatori nel tentativo di fargli raggiungere Beirut dopo la permanenza a Dubai.

Il processo riprenderà lunedì prossimo, quando interverranno i difensori degli altri imputati. La sentenza è prevista entro la prima metà di gennaio.