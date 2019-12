Acquista auto e non la paga, malmenato

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 18 NOV - Aveva acquistato un'auto ma poi non l'aveva pagata e, per questo, la persona che gli aveva ceduto la vettura, assieme ad altre due persone, gli aveva dato appuntamento e lo aveva aggredito calci, pugni e con un bastone. E' accaduto a Lamezia Terme dove i tre presunti responsabili, tutti di Gioia Tauro, sono stati denunciati dalla Polizia di Stato con l'accusa di rissa ed aggressione.

La vittima del pestaggio, riferendo di essere stato vittima di un incidente stradale, si era recato nel pronto soccorso per farsi medicare. Le verifiche degli agenti del Commissariato di Lamezia avevano permesso di accertare che si era trattato di un pestaggio per il mancato pagamento di un'auto. I tre avevano dato appuntamento alla vittima per la consegna della somma dovuta ma, non ottenendola, l'avevano aggredita per poi dileguarsi.

I poliziotti di Lamezia, in collaborazione con i loro colleghi di Gioia Tauro, sono riusciti a identificare ed a denunciare i tre aggressori.