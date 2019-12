Maltrattamenti,tre divieti avvicinamento

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 13 NOV - Tre divieti di avvicinamento per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori sono stati notificati, in distinte circostanze, dagli agenti del Commissariato di Polizia di Lamezia Terme.

I destinatari dei provvedimenti sono un trentottenne resosi responsabile per circa tre anni di condotte lesive, attraverso messaggi di testo e vocali dal contenuto molesto e ingiuriosi nei confronti della compagna, arrivando persino a pedinarla, inseguirla e speronare la sua auto con la propria.

Analogo provvedimento è stato adottato a carico di un trentasettenne autore di reiterati atti di vessazione fisica e morale, minacce e molestie nei confronti della moglie, alcuni commessi in presenza dei figli minori. La donna è stata anche aggredita riportando lesioni personali.

Terzo caso è quello di un cinquantenne che, dopo dieci anni di convivenza, maltrattava la compagna e i figli minori di lei con vessazioni, percosse e insulti. Atti anche violenti che si sono ripetuti per due anni.



Data ultima modifica 15 novembre 2019 ore 12:47