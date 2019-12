Armi: un arresto ed una denuncia dei Cc

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 12 NOV - Un arresto per detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione abusiva di armi ed una denuncia per detenzione abusiva sempre di armi. É il bilancio di un'attività di controllo svolta dai carabinieri di Maierato, con l'ausilio dello Squadrone eliportato cacciatori Calabria e del 14/mo Battaglione di Vibo Valentia. L'arrestato è un pastore romeno che vive a Maierato. Nel corso di una perquisizione domiciliare i carabinieri hanno trovato un fucile con matricola abrasa e centinaia di munizioni illegalmente detenute. La casa in uso al pastore è di una persona del luogo e la perquisizione si è estesa anche in un altro immobile di proprietà di quest'ultima. All'interno di una cassaforte i militari hanno trovato una baionetta mai denunciata alle autorità. É scattata così la denuncia in stato di libertà per detenzione abusiva di armi.

