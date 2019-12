Al Museo in spiaggia le opere di Rotundo

(ANSA) - CATANZARO, 8 NOV - Il "Dadada Beach Museum", a "Calalunga" di Montauro, si arricchisce di una nuova esposizione artistica permanente. Il museo ospiterà dal 10 novembre alcune opere del compianto maestro catanzarese Saverio Rotundo, detto "U Ciaciu", artista del ferro e dell'arte del riciclo.

Un omaggio allo spirito "dadaista" del maestro Rotundo, in perfetta sintonia con quella che è la mission artistica e sociale del "Dadada Beach Museum": sovvertire le regole delle esposizioni artistiche tradizionali, in maniera giocosa e quasi casuale. In esposizione ci saranno le latte e le lattine pressate e assemblate. In un gioco di colori, pieghe e tagli, come un origami di alluminio, il rifiuto riprende vita in una nuova forma di bellezza. Un contenitore vuoto ed apparentemente insignificante come una lattina diventa, nelle mani di Rotundo, il veicolo di un messaggio ambientalista di ecologia e sostenibilità.



