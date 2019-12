Panzetta Arcivescovo di Crotone

(ANSA) - CROTONE, 7 NOV - Papa Francesco ha nominato arcivescovo di Crotone-Santa Severina il reverendo Angelo Raffaele Panzetta, dell'arcidiocesi metropolitana di Taranto e preside dell'Istituto Teologico Pugliese. Panzetta subentra mons. Domenico Graziani, che conclude il suo mandato per raggiunti limiti di età.

"Cercherò di essere un pastore in cammino verso una misura alta del ministero, un vescovo che è disposto a consumare totalmente la sua vita per il Signore e per la Chiesa", ha scritto il reverendo Panzetta in un messaggio letto nel corso della cerimonia svoltasi nella Cattedrale di Crotone per annunciare la nomina del nuovo presule.

"Attendo con gioia - ha aggiunto - il giorno in cui potrò incrociare direttamente il volto della mia nuova comunità diocesana".