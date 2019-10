Rissa tra parenti, sei arresti a Palmi

(ANSA) - PALMI (REGGIO CALABRIA), 2 OTT - Un acceso diverbio che si trasforma presto in una furibonda rissa e che coinvolge sei persone, tutte legate da vincoli di parentela, ma appartenenti a due distinti nuclei familiari residenti a Cinquefrondi. E' accaduto a Palmi, davanti al Tribunale dove i protagonisti della lite, che sono stati arrestati e posti ai domiciliari, erano in attesa di partecipare ad un'udienza giudiziaria in relazione a precedenti vicende riguardanti le due famiglie. Poco prima di entrare in aula è nato il diverbio, che é poi degenerato.

Sono intervenuti i carabinieri che sono riusciti a sedare la rissa ed hanno poi condotto in caserma le persone coinvolte allo scopo di ricostruire la vicenda.

Per alcuni dei litiganti, che hanno riportato lievi lesioni, si è reso necessario ricorrere alle cure dei sanitari.