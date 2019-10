"La tartaruga a scuola",nati 3 esemplari

(ANSA) - COSENZA, 1 OTT - Tre esemplari di tartarughe di terra sono nate nell'Istituto comprensivo "B.Zumbini" di Cosenza.

"La nascita delle tartarughe, accolta con gioia dai bambini - é detto in un comunicato - è frutto del progetto di educazione ambientale 'La tartaruga va a scuola', realizzato dal Reparto Biodiversità dei Carabinieri Forestale di Cosenza in collaborazione con i Lions Club di Castrovillari e Cosenza Rovito Sila Grande e l'oasi WWF di Policoro Herakleia. Durante l'anno scolastico, in varie scuole della provincia, gli animali sono stati dati in affidamento temporaneo. Il ritiro delle tartarughe è avvenuto nel mese di giugno, quando hanno fatto rientro nel Centro Visita Cupone del Reparto Biodiversità di Cosenza. I terrari invece sono rimasti nelle scuole in attesa di un eventuale 'lieto evento', che avvenuto nei giorni scorsi".

"Il progetto, che ha avuto un grande successo - conclude la nota - verrà riproposto anche quest'anno e coinvolgerà altre scuole della provincia".