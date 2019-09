Incendio danneggia capannone a Catanzaro

(ANSA) - CATANZARO, 27 SET - Un incendio, le cui cause sono in corso d'accertamento, ha danneggiato un capannone a Catanzaro. La struttura interessata dalle fiamme, adibita a deposito, era in fase di ristrutturazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale con l'ausilio di tre automezzi.

Il rogo ha coinvolto la copertura in lamierato e il controsoffitto in lanavetro dell'intero deposito, che ha una superficie di circa 10 mila metri quadri, interessando anche alcune cataste di pannelli coinbentati, onduline in vetroresina e materiale vario che si trovavano all'interno.

Non si sono registrati danni alle persone ed alla struttura portante dell'edificio.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per accertare le cause dell'incendio.