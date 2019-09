Clima: in Calabria centinaia di studenti

(ANSA) - CATANZARO, 27 SET - Sono centinaia gli studenti che stanno partecipando alle iniziative promosse in Calabria per "Fridays for future", la manifestazione per la difesa dell'ambiente.

A Catanzaro, dove all'iniziativa ha aderito la Cgil della Calabria, e negli altri capoluoghi di provincia della regione si sono svolti cortei festosi e colorati nel corso dei quali sono stati esposti cartelli e scanditi slogan molto duri contro la classe politica, accusata di non adottare iniziative adeguate per la tutela del clima e della sostenibilità ambientale.

Su uno dei tanti cartelli esposti durante la manifestazione a Catanzaro, svoltasi nel Parco della biodiversità mediterranea, affollato da tanti ragazzi, é stata tracciata la scritta ""Ci avete rotto i polmoni". Su un altro si leggeva: "Il mondo è un bel posto e per esso vale la pena di lottare".

"Dobbiamo impegnarci tutti insieme, nessuno escluso - hanno detto due studenti, Roberto e Greta - per la difesa dell'ambiente".



Data ultima modifica 27 settembre 2019 ore 17:25