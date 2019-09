Viminale, sindaco Riace ineleggibile

(ANSA) - RIACE (REGGIO CALABRIA), 24 SET - Il sindaco di Riace, Antonio Trifoli, eletto in quota Lega in occasione delle amministrative del 27 maggio scorso e subentrato a Mimmo Lucano, che aveva fatto del centro della Locride il "paese dell'accoglienza", potrebbe decadere dalla carica perché ineleggibile. É quanto potrebbe conseguire da un parere del Ministero dell'Interno notificato alla Prefettura di Reggio Calabria.

L'ineleggibilità di Trifoli deriva dal fatto che il sindaco é un dipendente dello stesso Comune di Riace, con mansioni di vigile urbano, ed in quanto tale, in base al Testo unico degli enti locali, non avrebbe potuto candidarsi alla carica di primo cittadino, nè essere eletto. Lo stesso Testo dispone, inoltre, che i vigili urbani non possono candidarsi a sindaco.

Ieri si era tornato a parlare di Riace dopo che Trifoli aveva disposto la rimozione del cartello "Paese dell'accoglienza" all'ingresso del centro abitato, voluto da Lucano, con un altro dedicato ai Santi Medici Cosma e Damiano.