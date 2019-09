Salvini,candidato sia svincolato partiti

(ANSA) - COSENZA, 24 SET - "Ci sarà l'accordo per mandare a casa Oliverio. Poi il nome del presidente è l'ultima delle cose.

Stiamo lavorando alla squadra, al programma e ai candidati. Poi ci sarà il migliore presidente possibile. Quello di Mario Occhiuto è uno dei nomi che si fanno. Io però preferisco guardare avanti e non indietro. Il massimo sarebbe un candidato libero, svincolato dai partiti e libero da ogni tipo di problema". Lo ha detto Matteo Salvini parlando con i giornalisti a Lamezia Terme delle elezioni regionali.

"Aspettiamo di capire - ha aggiunto Salvini - quando si voterà in Calabria. In Emilia si andrà alle urne a gennaio.

L'obiettivo è quello di includere. Più soggetti, più liste, sindaci, liste civiche, liste del presidente, gente nuova. Anche in Calabria mi chiedono di cambiare. Ed io non posso riproporre la stessa roba di vent'anni fa".