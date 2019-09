Truffa con simulazione acquisti,indagati

(ANSA) - POLISTENA (REGGIO CALABRIA), 23 SET - Beni mobili ed immobili per 150 mila euro sono stati sequestrati dai carabinieri della Compagnia di Taurianova a quattro persone A.R., di 36 anni, D.F (33), D.S. (46)e S.D. di 35, indagati per appropriazione indebita, ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito.

I quattro, tre dei quali dipendenti per diverso tempo di una stazione di servizio di Polistena avrebbero attuato un sistema di pagamenti fraudolenti per appropriarsi di circa 200 mila euro. In particolare la truffa sarebbe stata realizzata attraverso 240 transazioni fittizie utilizzando carte di credito "multicard" intestate alla società per la quale lavorava un complice simulando l'acquisto di carburanti, lubrificanti e altri prodotti. I documenti contabili giornalieri delle società venivano falsati modificando voci di spesa e incasso e nascondendo i contanti. Così si facevano risultare solo le transazioni con la "multicard". Sequestrate 5 auto, 2 immobili, un terreno e rapporti finanziari.



Data ultima modifica 23 settembre 2019 ore 11:42