Successo a Chiaravalle per Coro alpini

(ANSA) - CHIARAVALLE CENTRALE (CATANZARO), 15 SET - Chiesa Matrice gremita e tanti applausi, a Chiaravalle Centrale, per l' esibizione del coro degli Alpini "Ana Valle di Scalve".

I quaranta elementi, diretti dal maestro Marco Magri, in arrivo in Calabria dalle alte vette bergamasche, hanno proposto brani della tradizione popolare della loro terra e motivi classici del Corpo come "La penna degli alpini", "Signore delle cime", "La canzone del grappa". Lo spettacolo è andato avanti per oltre un ora e più volte il pubblico ha sottolineato, applaudendo convintamente, l'esibizione dei coristi valligiani provenienti dalle località lombarde di Azzone, Schilpario, Colere e Vilminore.

Per il sindaco di Chiaravalle Centrale Mimmo Donato si è trattato di un "un gradito gemellaggio culturale tricolore".

Prima dello spettacolo, promosso dalla Consulta comunale della Cultura, presieduta dal giornalista Francesco Pungitore, c'è stato anche uno scambio reciproco di doni.