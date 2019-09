(ANSA) - BISIGNANO (COSENZA), 13 SET - Un incendio è divampato la notte scorsa in un edificio situato nel centro di Bisignano, in via Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del distaccamento di Rende e dalla sede centrale di Cosenza, che hanno circoscritto e spento l'incendio mettendo in salvo le persone presenti nell'edificio in fiamme.