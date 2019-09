Gratteri visita cantiere nuova Procura

(ANSA) - CATANZARO, 12 SET - Visita al cantiere dell'ex ospedale militare nel quale da una settimana sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova Procura di Catanzaro.

Presenti il direttore del Demanio, il sindaco ed il procuratore di Catanzaro, l'impresa con le maestranze e il direttore dei lavori. Nelle more che il Consiglio di Stato decida sul ricorso presentato da una ditta, i lavori sono stati affidati alla ditta designata dal Demanio. Per l'opera sono stati stanziati quasi 8 milioni di euro. L'edificio ospiterà anche gli uffici della polizia giudiziaria che si trovano in fitto con una spesa per lo Stato di oltre 1,5 milioni all'anno. "Questa mattina siamo andati a fare una visita al cantiere - ha detto il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri -. Finalmente comincia a realizzarsi un progetto iniziato il giorno del mio insediamento, il 16 maggio di 3 anni fa. È una cosa bellissima, emozionante.

Anche perché con il completamento di quest'opera noi andremo a risparmiare un milione e 700mila euro di fitti".