Inchino processione Ventimiglia,indagine

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 10 SET - I carabinieri hanno aperto un'indagine per accertare se sia avvenuto il cosiddetto "inchino" alla processione della Madonna di Polsi, che si è tenuta, sabato scorso, nel centro storico di Ventimiglia. A denunciare l'accaduto, in un video, il referente ligure della Casa della Legalità, Christian Abbondanza, secondo il quale la processione si sarebbe fermata, una volta arrivata davanti a Carmelo Palamara, che si trovava seduto su una panchina assieme alla moglie. La scena del presunto inchino è stata ripresa e inserita in un video di circa 7 minuti, che Abbondanza ha pubblicato e che è stato acquisito dai carabinieri. Carmelo Palamara è fratello di Antonio, morto alcuni anni fa e ritenuto boss della locale Ventimigliese.

La Madonna di Polsi per la criminalità calabrese è associata alle riunioni della 'Ndrangheta che a Polsi, in Aspromonte, sancirono nuove affiliazioni e strategie criminali. Ventimiglia è l'unica città fuori dalla Calabria dove da 4 anni si festeggia questa Madonna.