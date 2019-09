Agguato Crotone, arrestato un trentenne

(ANSA) - CROTONE, 10 SET - Paolo Cusato, 30 anni, di Crotone, è stato arrestato dalla Squadra Mobile della Questura del capoluogo calabrese con l'accusa di aver ucciso, in un agguato avvenuto nel centro storico cittadino, Giovanni Tersigni, di 36 anni, anche lui crotonese.

Cusato è stato ripreso da alcune immagini della videosorveglianza comunale, da poco ripristinata, mentre, correndo, lanciava una busta di plastica su un tetto, poi recuperata dalla Polizia, nella quale erano stati riposti una pistola calibro 7.65 compatibile con quella usata per l'agguato a Tersigni, una polo blu, guanti in plastica ed un cappellino.

Il fatto sarebbe maturato per questioni riguardati lo spaccio di droga nel centro storico e su questo l'attività di indagine della squadra mobile si è incentrata principalmente. In questa cornice investigativa, le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone, stanno proseguendo per capire i motivi specifici dell'agguato e per accertare la condotta di altre persone.