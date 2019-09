Eman,bagno di folla a Settembre al Parco

(ANSA) - CATANZARO, 9 SET - Bagno di folla a Catanzaro per Eman, protagonista della serata conclusiva dell'edizione 2019 di "Settembre al Parco".

L'artista catanzarese, affermatosi da tempo sulla scena musicale italiana, è tornato ad esibirsi nella sua città che gli ha tributato un grande calore e tanti, tanti applausi. Il pubblico ha cantato insieme a lui tutti i brani del repertorio: da 'Svegliati' ad Amen, da 'Dammi da bere' a 'Time by time': ne è venuta fuori una vera e propria carrellata di emozioni che ha ripercorso e scandito le principali tappe della carriera del cantautore calabrese dagli esordi fino agli attuali successi su scala nazionale come ha confermato la partecipazione al Concertone del Primo Maggio a Roma.

Eman, all'anagrafe Emanuele Aceto, ha tirato fuori per l'occasione grinta e passione regalando un finale indimenticabile per la serata conclusiva della kermesse estiva organizzata dalla Provincia di Catanzaro al Parco della Biodiversità Mediterranea.