Albero su auto, donna ferita lievemente

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 5 SET - Un albero d'alto fusto si è spezzato alla base abbattendosi su un'auto in transito in località Vonio, nel comune di Lamezia Terme.

L'albero ha colpito in pieno una Fiat Stilo in transito sulla quale viaggiavano il conducente e la moglie. L'uomo è rimasto illeso, mentre la donna ha riportato ferite non gravi alla testa. Soccorsa, è stata trasportata in ospedale da una vettura privata prima dell'arrivo del Suem118.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme del Comando di Catanzaro per la messa in sicurezza della vettura. Dopo i rilievi da parte della polizia locale, i vigili del fuoco procederanno alla rimozione dell'albero. La strada è chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.