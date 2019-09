Due cadaveri in Calabria, uno decomposto

(ANSA) - MESORACA (CROTONE), 4 SET - I cadaveri di due persone sono trovati dai carabinieri a Mesoraca, nel crotonese.

Uno dei corpi era stato già scoperto stamattina. Successivamente ne é stato trovato un altro, in avanzato stato di decomposizione, che era nascosto in un sacco.

I due corpi sono stati trasferiti nell'obitorio dell'ospedale di Crotone per essere sottoposti ad esame autoptico al fine della loro identificazione e dell'accertamento delle cause della morte. I primi accertamenti eseguiti con l'ausilio del medico legale, intervenuto sul posto, hanno consentito di stabilire che il primo cadavere che é stato trovato é di una persona di sesso maschile di circa 30-40 anni.

I carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro e del Comando provinciale di Crotone stanno indagando sulla recente scomparsa di persone in provincia di Crotone nell'ipotesi di un collegamento con i cadaveri trovati a Mesoraca.



Data ultima modifica 04 settembre 2019 ore 21:42