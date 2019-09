Con maschera a coltivare canapa indiana

(ANSA) - ROSARNO (REGGIO CALABRIA), 2 SET - Una piantagione di 150 fusti di canapa indiana è stata scoperta, in località canaloni Parrone di Rosarno, dai carabinieri, che hanno arrestato Pasquale Galatà, di 51 anni, con l'accusa di produzione e coltivazione di sostanze stupefacenti. La piantagione è stata individuata nel corso di un servizio di controllo disposto dal Gruppo Carabinieri di Gioia Tauro e condotto dai militari della Tenenza di Rosarno e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, in collaborazione con l'ottavo Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia.

Galatà è stato sorpreso mentre era intento ad occuparsi della piantagione, realizzata in un fondo agricolo in uso allo stesso e occultata tra la fitta vegetazione circostante, e la presenza di rovi e canneti lungo il perimetro rendeva più ardua l'individuazione e la localizzazione.

L'uomo, nel momento dell'arresto, indossava una maschera di carnevale, probabilmente per evitare di essere ripreso in volto da eventuali sistemi di videosorveglianza.