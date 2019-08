Cede tratto strada, isolate tre famiglie

(ANSA) - CROPANI (CATANZARO), 30 AGO - Un cedimento ha interessato stamane un tratto stradale nel territorio del Comune di Cropani, in provincia di Catanzaro, provocando l'isolamento di tre nuclei familiari. Al momento del crollo, provocato presumibilmente da una perdita verificatasi nella tubazione dell'acquedotto del Consorzio di bonifica che costeggia la carreggiata, non transitavano automobili.

Sul posto, in contrada Meliti oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina che hanno provveduto a delimitare l'area, sono intervenuti i carabinieri, personale dell'ufficio tecnico comunale di Cropani e personale del Consorzio di bonifica. Il tratto interessato dal cedimento è adiacente alla ferrovia, struttura che non ha comunque subito danni. Sul posto, per constatare la situazione, sono giunti anche i tecnici di Rete ferroviaria italiana.