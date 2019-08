Pascolo abusivo bovini, una denuncia

(ANSA) - MOLOCHIO (REGGIO CALABRIA), 26 AGO - Un bracciante agricolo di 38 anni é stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della Stazione Parco di San Giorgio Morgeto dopo che dagli accertamenti eseguiti dai militari sono risultati a lui riconducibili otto bovini che stazionavano in località "Villaggio Trepitò" di Molochio, determinando una situazione di pericolo per la circolazione stradale.

I controlli che hanno portato alla denuncia del bracciante sono stati coordinati dal Reparto Carabinieri Parco Nazionale Aspromonte di Reggio Calabria.

I militari, dopo essersi attivati per garantire la sicurezza della rete viaria, sono riusciti a rilevare diverse marche auricolari, i cui successivi accertamenti hanno permesso di ricondurre i bovini al bracciante agricolo, residente ad Oppido Mamertina, accusato di abbandono di animali in fondo altrui e di pascolo abusivo.