Fiamme in deposito gomme in Calabria

(ANSA) - DINAMI (REGGIO CALABRIA), 26 AGO - Momenti di panico a Dinami a causa dell'incendio, sulle cui cause sono in corso di accertamento, di un deposito di gomme sottoposto alcuni anni addietro sequestro da parte della Forestale. Il fatto è accaduto nella notte in località "Gerardo" nella frazione Monsoreto.

Le fiamme, che hanno lambito le case ubicate nelle vicinanze, hanno creato panico e apprensione tra i residenti. Solo l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia, che hanno lavorato per diverse ore, ha evitato il propagarsi del rogo.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno che hanno avviato le indagini per stabilire la natura del rogo che potrebbe anche essere dolosa.