Sequestrati oltre 300 capi contraffatti

(ANSA) - SOVERATO (CATANZARO), 23 AGO - Oltre trecento capi contraffatti, tra scarpe, borse, portafogli e abbigliamento per bambini, sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza a seguito di una serie di controlli nel mercato settimanale di Soverato. Tre persone sono state denunciate per commercializzazione di prodotti falsi e ricettazione.

Gli articoli individuati dai militari del Gruppo di Catanzaro e della Tenenza di Soverato, in tutto 335, presentavano i marchi taroccati di note case di moda e di aziende specializzate nella produzione di articoli sportivi. In particolare sono stati trovati numerosi prodotti per bambini potenzialmente dannosi per la salute dei più piccoli in quanto realizzati con materie prime di qualità scadente. Secondo una prima stima, il valore della merce contraffatta ammonta a circa 20 mila euro.