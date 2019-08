Abusivismo e carenze igiene, denuncia

(ANSA) - SCALEA (COSENZA), 23 AGO - Aveva realizzato, senza alcun permesso, strutture adibite a stalla, fienile, locale mungitura e ricovero per allevamento di maiali e galline. Un allevatore è stato denunciato dai Carabinieri Forestale a Santa Domenica Talao con l'accusa di abusivismo edilizio e gestione illecita di rifiuti.

Il provvedimento è stato adottato a seguito di un controllo effettuato con i tecnici comunali e la Polizia Locale in una azienda zootecnica di località "Piano del Fico". E' emerso che le opere sono state realizzate in aree sottoposta a vincolo idrogeologico, sismico e di attenzione del Piano Stralcio di Bacino per assetto idrogeologico. Durante l'attività di controllo, inoltre, si è accertato che i reflui zootecnici venivano scaricati direttamente sul terreno. Nell'azienda era presente anche un laboratorio caseario e, dai controlli, è emerso che da tempo l'azienda non effettuava la tracciabilità degli alimenti. La struttura è stata chiusa e al titolare è stata comminata una sanzione di 4.500 euro.