Successo a"Festival Gemelli-Vedo doppio"

(ANSA) - TREBISACCE (COSENZA), 22 AGO - Successo a Trebisacce per la seconda edizione del "Festival dei Gemelli - Stasera Vedo Doppio". All'iniziativa, fanno sapere gli organizzatori, che esprimono soddisfazione per la riuscita della manifestazione, hanno partecipato tante coppie di gemelli provenienti da tutta la Calabria e non solo.

Premi non solo per i due gemelli più simili ma anche per quelli più diversi, per i più giovani o i più anziani e quelli provenienti da più lontano. Riconoscimento speciale ai genitori di futuri gemelli.

Sul palco di Piazza Anfiteatro del Mare, per parlare di un'esistenza doppia ma anche di un universo che suscita l'interesse e la curiosità di chi non appartiene alla "categoria", sono salite tante coppie di tutte le età, accompagnate spesso dai genitori. L'evento è stato patrocinato dal Comune e inserito all'interno del cartellone d'eventi estivi Marestate 2019.