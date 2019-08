Scoperta piantagione cannabis a Maierato

(ANSA) - MAIERATO (VIBO VALENTIA), 22 AGO - Una piantagione di canapa indiana è stata scoperta a Maiertao dai carabinieri che hanno operato in collaborazione e con il coordinamento dello squadrone eliportato Cacciatori di Vibo Valentia.

Le piante, in tutto 98, sono state individuate dai militari in un terreno in località Guisella, in un'area seminascosta dalla fitta vegetazione. Gli arbusti in piena fase vegetativa erano quasi pronti per essere raccolti e trasformati per poi essere immessi nelle piazze di spaccio. La sostanza stupefacente è stata distrutta sul posto.

Indagini ulteriori sono state avviate allo scopo di risalire ai responsabili della coltivazione.