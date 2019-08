Incendiate luminarie festa, indagano Cc

(ANSA) - ACQUARO (VIBO VALENTIA), 20 AGO - Persone non identificate hanno dato alle fiamme, nella notte, le luminarie utilizzate ad Acquaro per la festa di San Rocco.

E' accaduto che diversi incendi sono stati appiccati dove si trovavano le luminarie. Non è chiaro il motivo del gesto e per sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.

I festeggiamenti in onore di San Rocco, nel piccolo centro montano, si sono conclusi domenica sera e ieri mattina la ditta proprietaria degli addobbi ha iniziato a smontare l'illuminazione installata sul corso principale, lasciando i pezzi poggiati lungo la strada in attesa del ritiro. Durante la notte è avvenuto il danneggiamento.

Le luminarie, tra l'altro, sono state incendiate anche davanti ad alcune abitazioni con il rischio concreto di provocare conseguenze peggiori, anche per le persone. I danni per la ditta proprietaria ammontano ad alcune migliaia di euro.