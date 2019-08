Scoperta piantagione droga, un arresto

(ANSA) - CURINGA (CATANZARO), 19 AGO - Lo hanno sorpreso mentre intento a curare una piantagione di cannabis indica costituita da circa 330 fusti di varia altezza: un disoccupato di 48 anni è stato arrestato in flagranza di reato a Curinga dai carabinieri della Compagnia di Girifalco per per coltivazione di stupefacenti, detenzione e porto di arma clandestina.

I militari hanno trovato l'uomo all'interno della piantagione distribuita su più siti terrazzati, in contrada Samboni, un'area di proprietà privata, frazionata e dotata di un rudimentale sistema di irrigazione. Il quarantottenne è stato trovato in possesso di un revolver carico, con sei colpi, risultato clandestino.

Sul posto sono stati trovati anche attrezzi agricoli, uno spazio adibito all'essiccazione della marijuana, camminamenti e corde utilizzati per muoversi tra crinali collinari piuttosto ripidi. Durante un'ulteriore perquisizione nell'abitazione dell'arrestato sono stati trovati tre chili di marijuana suddivisi in più sacchi di plastica.