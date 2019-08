Scoperta piantagione droga a Lamezia

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 11 AGO - Una coltivazione con circa settanta piante di marijuana è stata scoperta dai carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme in una zona montana del quartiere di Sambiase.

Le piante, altre tra uno e tre metri circa e nascoste tra la fitta vegetazione della zona, sono state individuate nel corso di uno dei servizi perlustrativi che vengono periodicamente svolti dai militari durante la stagione estiva e finalizzati alla ricerca di coltivazioni di canapa indiana. Trovati anche degli attrezzi da lavoro, flaconi di fertilizzante e un lungo tubo in gomma del tipo di quelli da giardino utilizzato per irrigare. Oltre alla posizione che garantiva sole e umidità, la coltivazione poteva ottenere acqua in abbondanza attraverso un allaccio artigianale ricavato da una tubatura idrica che rifornisce la zona. Indagini sono in corso per risalire ai responsabili della piantagione.