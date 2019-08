Incendi in Calabria, 45 roghi da stamani

(ANSA) - CATANZARO, 6 AGO - Quarantacinque incendi boschivi hanno interessato da stamani la Calabria richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco. Tredici roghi sono ancora attivi. Intenso il lavoro per i vigili del fuoco anche la notte scorsa. A Cortale la squadra del distaccamento di Lamezia Terme è stata impegnata sino all'alba per un vasto incendio in prossimità del centro abitato. Dalle prime ore del pomeriggio i roghi stanno interessando località Acquadauzano nel comune di Lamezia Terme e le montagne in prossimità del comune di Marcellinara. Sul posto squadre dei vigili del fuoco supportate dalle squadre di Calabria Verde. In entrambi gli incendi operano i Dos dei vigili del fuoco per coordinare le operazioni di spegnimento e le attività dei mezzi aerei. Su Lamezia Terme al momento opera l'elicottero della flotta regionale mentre su Marcellinara il Canadair.