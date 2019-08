Revolver e munizioni in casa,un arresto

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 5 AGO - Deteneva illegalmente in casa un revolver clandestino e munizioni. Un uomo di 67 anni, S.P., di Lamezia Terme, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di ricettazione, detenzione di arma da sparo clandestina e detenzione illegale di munizionamento.

I militari, nel corso di un'attività di controllo, hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione del sessantasettenne trovando dapprima un coltello a serramanico e un bastone telescopico in ferro. Successivamente hanno proseguito con il controllo trovando quattordici proiettili e un revolver clandestino. L'arma non è risultata censita in nessun archivio.

Tutto il materiale è stato sequestrato e sarà sottoposto ad accertamenti balistici allo scopo di comprendere se l'arma sia stata utilizzata in qualche azione criminale.