Parco Sibari tra siti più in pericolo Ue

(ANSA) - CATANZARO, 2 AGO - Il Parco archeologico di Sibari in Calabria va inserito nella rosa dei sette siti culturali più in pericolo d'Europa, i 7 Most Endangered, che verrà resa nota a marzo del 2020. E' quanto segnala a Europa Nostra che si occupa di stilare la rosa, Mariarita Signorini, presidente nazionale di Italia Nostra.

"La scelta di Italia Nostra di accendere i riflettori sul sito di Sibari - afferma Signorini - è motivata dai ricorrenti e irrisolti problemi di allagamento del Parco, dalle difficoltà della gestione ordinaria del sito, una per tutte, la scarsità di fondi per operazioni basilari come il taglio dell'erba, dalla recente inchiesta della magistratura sulle spese per le trincee drenanti e, infine, dalla scarsa accessibilità del sito: nessun collegamento tra la stazione ferroviaria e il Parco e segnaletica stradale poco efficace".

La finalità dell'iniziativa è quella di aumentare l'attenzione mediatica e la consapevolezza del valore dei beni culturali tra i cittadini europei.