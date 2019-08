Stagione venatoria al via 15 settembre

(ANSA) - CATANZARO, 30 LUG - E' stato approvato con delibera della Giunta regionale dello scorso 26 luglio il calendario venatorio per la stagione 2019-2020. Il calendario prevede tre giornate di preapertura, fissate nei giorni 1, 7 e 8 settembre, con la possibilità dell'utilizzo dei cani da riporto per il recupero dei capi abbattuti. L'apertura generale, invece, è fissata per il 15 settembre, mentre la chiusura è stata stabilita per il 10 febbraio. "Siamo soddisfatti - affermano in una nota il consigliere regionale delegato all'Agricoltura Mauro D'Acri ed il dirigente generale del dipartimento Agricoltura Giacomo Giovinazzo - in quanto sono state accolte tutte le istanze pervenute in sede di consulta faunistico venatoria regionale, riunitasi due volte, e perché anche l'Ispra, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ha dato giusto parere. l'apertura del calendario venatorio serve anche per la funzione di controllo dei cinghiali sul territorio regionale, con l'azione delle squadre di caccia al cinghiale".



